Gobernar y pactar

Sería inaudito y angustiosamente sorprendente cualquier gobierno de España que dependiera de un prófugo. Esto se tiene que desechar radicalmente. No podemos darle carta de ... normalidad a esta cuestión, advirtió hace unos días Nicolas Redondo Terreros portavoz del colectivo 'Fernando de los Ríos' (le llaman así en honor al ideólogo del socialismo liberal entendiendo que es el precursor de la socialdemocracia moderna que fue un gran hombre e ilustre rondeño) que aglutina a exdirigentes de la época de Felipe González y Alfonso Guerra. Según esta corriente socialista interna, manifiestan que los dos partidos mayoritarios deben ponerse de acuerdo «para gobernar y llegar a pactos». Aunque no entran a valorar cual es la fórmula que consideran más adecuada para alcanzar ese consenso, sí apuntan que hay una amplia gama de posibilidades que no provocan inquietud, zozobra y desasosiego a los ciudadanos. El margen de acuerdo para que España no vaya a unas elecciones y no dependa del prófugo Puigdemont es muy amplio. ¿Puede ser un gobierno de coalición? ¿Pueden ser acuerdos de gobernabilidad? Puede ser casi todo si tienen capacidad de renunciar a los intereses más íntimos y triviales, como también no despreciar el mérito y la capacidad de esfuerzo de los jóvenes. Dicen también, que Sánchez tiene una oportunidad de estar a la altura de las circunstancias que requieren los ciudadanos de España y su formación política. Haga lo que haga, las amistades peligrosas nunca serán buenas para crecer honestamente y el país estará abocado al desastre.

Cartas a la directora