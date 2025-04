Comenta Compartir

Por los pies empieza la igualdad. Hay estudios médicos que han concluido que las botas de fútbol están hechas para los pies de los hombres, ... que no tienen en cuenta que la anatomía del pie de las mujeres es muy diferente. Todo el que las haya calzado alguna vez sabe que hay un mundo entre jugar con unas buenas botas o unas malas, básicamente porque el fútbol se juega con los pies (yo utilizaba Las Marcos) hoy creo no las hay. Hay otras mejores, más flexibles y cómodas. Las futbolistas tienen problemas para encontrar botas que se ciñan y se ajusten a sus pies, y eso se traduce en una mala pisada que a su vez provoca lesiones. El fútbol y lo que le rodea ha sido un paradigma de la masculinidad, más aún, del machismo. Y lo que incomoda a esos que piensan con los pies es que el fútbol femenino haya roto barreras que otros deportes ya rompieron antes, con más naturalidad y con menos trauma. Este deporte se juega con los pies. sí, pero la cabeza no solo sirve para rematar. Hasta del fútbol tienen que aprender los políticos de hoy. En recientes estudios sitúan el origen del fútbol femenino en España en la primavera de 1914 en la Ciudad Condal, el Spanish club. Sin embargo, el fútbol femenino comenzó a forjarse en 1894 en Inglaterra cuando se creó el primer club de la historia, denominado el British Football Club, siendo su presidenta y jugadora Nettie Honeyball, que al parecer era buenísima en su juego. Ni la tierra ni las mujeres son territorios de conquista.

Temas

Cartas al director