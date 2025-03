La fuerza de la oscuridad

Existen muchas contradicciones en nuestra sociedad que propician la confusión en los adolescentes. La fuerza oscura de los adultos trae consecuencias terribles en los jóvenes. ... Si hasta los 18 años no se permite votar o bailar en determinados lugares, ¿cómo se les puede exigir tanta madurez para consigo mismo y además pretender que respondan penalmente de sus actos como mayores de edad? Está claro que a partir de los 14 años tienen que ser juzgados y castigados, no solo para pagar sus malas acciones y cumplir con la sociedad, sino, también, para que se les pueda rehabilitar y devolver la posibilidad de insertarse en ella lo más pronto posible.

Cuando lleguen donde estamos nosotros y puedan conducir, beber, votar y bailar, acepten las reglas y opten por ser buenas personas que seguramente les hará más felices a ellos y a su familia, entonces verán todo más claro y sin tanta oscuridad como hoy día. Quizás las circunstancias de sus vidas no les acompañaron y cogieron un atajo que nunca olvidarán ellos y sus familiares. Dicen que el trágico crimen de una cuidadora ocurrido en un piso tutelado de Badajoz se produjo porque no tuvieron una vigilancia suficiente por parte de las autoridades competentes. La desgracia más vil que surge de un adolescente no es porque si antes seguramente hubo dejación de funciones por la autoridad para que estos riesgos no sucedan y terminen con la vida de un ser humano. Sus instintos y sus adversidades acabaron con esta lamentable trayectoria del dolor y el crimen. Tendremos que admitir a los adultos que una sociedad sin rigor termina casi siempre mal.