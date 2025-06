Comenta Compartir

El PP, si no pacta con Vox lo va a tener muy crudo. El sanchismo, que sigue siendo un esperpento, no tiene alternativa y más ... con las garrapatas últimas que le van saliendo y las que tendrán que salir por hacer las cosas con la marrullería de los trileros. No se puede ir por la vida con la mentira, y más siendo un gobierno de la nación. Esperamos que los españoles exijan lo antes posible saber qué están haciendo con este país que tiene y ha tenido su grandeza y la admiración de todo el mundo. En España uno de cada tres niños están en riesgo de exclusión social y la tasa sigue creciendo y esos políticos corruptos miran para otro lado. Eso es indigno e indecente y lo llevarán siempre en su conciencia, si es que la tienen. Debería irse de una vez y dejar a otros para ver si lo hacen mejor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director