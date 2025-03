La discrección del mal

Es habilidoso, astuto, experto y discreto. Cada cierto tiempo, y para recordarnos que existe, el diablo encarnado en los hombres (hombre o mujer) capaces de ... formas indecibles de crueldad. Entonces nos acordamos que el mal no es una mera privatización del bien, sino una fuerza autónoma destructiva y maligna. En Francia, un hombre estuvo durante diez años drogando a su mujer e invitando a hombres a violarla mientras ella estaba inconsciente. Ella acudió al médico aquejada de pérdidas de memoria y diversas dolencias físicas, pero no fue consciente de lo ocurrido hasta que la policía se lo comunicó. Tan estremecedor como el mal es la capacidad de pasar inadvertido de este monstruo. Dominique Pelicot pasaba por ser un tipo afable, cariñoso y cordial. Ni sus vecinos ni sus compañeros de trabajo ni su propia familia sospecharon de él. ¿Psicopata?

Es muy doloroso leer los testimonios de sus allegados, al repudio al monstruo se suma también la rabia de no haber detectado nada durante tanto tiempo. Son de esas personas que nos cruzamos a diario, que esperan turno en la frutería o en el supermercado, que viajan a tu lado en el autobús, que nos saludan cada mañana y a las que quizas les llamamos amigo. Creo que no hay nombre para aquel que en vida se convierta de ángel a Satán. Lo más aterrador es saber que el mal respira imperceptible entre todos nosotros, pero no se percibe ni se nota. En el ser humano también existe gente con maldad innata.

Y también buenas y bondadosas, pero a esos se les llama atontados, pasmados o gilipo...