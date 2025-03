Que no dimito

Comenta Compartir

Agosto siempre es dedicado al primer emperador romano Augusto por haber iniciado la paz romana y en gran medida el orden pacífico durante mucho tiempo ... convulsionado por los conflictos. Pues por aquí ha sido todo lo contrario. Hemos tenido un mes de agosto de aúpa, con demasiados conflictos y demasiada calor y bochorno hasta en el fútbol, también con besos envenenados de un hombre que se cree un emperador opacando la gran gesta de nuestras mujeres futbolistas campeonas del mundo. De la negativa a dimitir de Rubiales me gusta todo. Me gusta que sea un socialista el que se plante y diga que no dimite, que hable del falso feminismo, que denuncie la caza de brujas y la pretensión de muerte civil. Me gusta saber cómo ahora todos silban, que le dejen caer por un gesto impertinente cuando le han aguantado sus «mismos compañeros progresistas» por ser uno de los suyos y le han hecho sentir intocable. El alimentar al monstruo solo sirve, como mucho, para ser devorado.

Es verdad que ha decidido actuar como las ministras Irene Montero e Ione Belarra que no dimitieron por el fracaso de la ley del 'solo sí es sí'. Por tanto, hace lo propio de los políticos de izquierda de este país. No asume ninguna responsabilidad y tratan de burlarse de la sociedad Española. Al parecer la FIFA le ha pasado la factura con intereses.

Cartas a la directora