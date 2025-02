El desplante

Comenta Compartir

Eduardo de Orduña publicó el lunes un artículo titulado 'Deportividad, sinónimo de educación, formación y repeto' y efectivamente es así y yo añado también que de honestidad, que también es necesario para todas las personas de cualquier ideología. De Orduña critica al futbolista español Carvajal ... por el saludo a Pedro Sánchez, ¿cómo no lo iba a defender si él fue político del PSOE en la Diputación de Badajoz un montón de años con cargos importantes?, o sea, de la misma cuerda. Pues le recuerdo que su jefe (hoy presidente del Gobierno) llamó a los policías –que son los que dan la cara– «piolines», eso es muy feo e inaceptable viniendo de un presidente de gobierno a sus fuerzas de seguridad. Así que habrá que ver si nos miramos al espejo y entendemos lo que está bien o mal. No hagas nunca lo que no te guste que te hagan. El padre de este futbolista es policía y posiblemente le llegó al alma ese comentario comparándolo con algunos personajes de dibujos animados. Fue otro desatino más del mismo e imprudente presidente del gobierno.

Temas

Cartas a la directora