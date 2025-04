Comenta Compartir

Los políticos deberían ser más prudentes a la hora de criticar la corrupción que afecta a otros partidos, porque existe el riesgo de que aparezca, ... cuando menos se lo esperan, en el propio partido. En un año electoral clave, los socialistas se han encontrado con la irrupción del escándalo del Tito Berni y sus correligionarios. Llevamos años con la corrupción de otros partidos, aunque mientras tanto van surgiendo escándalos de todo tipo en las filas socialistas que, casualmente, no despiertan el mismo interés mediático. Desde que gobierna Sánchez no han desaparecido los problemas de vivienda, los desahucios y la emergencia social. Lo que se exageraba en tiempos del PP, provocando alarma social generalizada por algunos medios. Los bomberos del PSOE, generalmente muy eficaces, se han puesto en marcha para contar los daños y focalizar el problema en el mediador. Al exdiputado canario lo presentan como una persona irrelevante. Lo denominan, como dicen en Canarias, un tolete, papafrita, totorota o cabraloca. Tras escuchar estas divertidas definiciones me pregunto cómo es que acabó siendo diputado. El aparato socialista aclara que es un pobre hombre que fue seducido por unos depravados, golfos y cínicos. Yo le diría a Sánchez que fomente la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y si no es capaz, debe irse y poner al frente a una persona que fuera coherente en torno a los principios, valores y libertades que supuestamente sería determinante. España es un animal herido y los ciudadanos españoles no merecen este trato. España debe tener prioridad ante cualquier formación política.

Cartas al director