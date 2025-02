La tensión es insoportable

Comenta Compartir

El régimen político español está degradándose. Esta degradación no solo se halla en la selección de los principales órganos del Estado, sino en la corrupción de sus funciones. Es ya evidente que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no hace ademán de dimitir, pero no ... es menos preocupante que el Gobierno no lo destituya. Con Pedro Sánchez, el régimen político sufre un deterioro acelerado. La tensión que están viviendo los 13 fiscales de la máxima categoría hablan de daños «intolerables» a la institución que representan. La negativa del fiscal general a no responder las preguntas del juez es impropia de un Estado de derecho. Conscientes de la gravedad de los hechos por los que se le investiga, le piden que deje el cargo y que se defienda ante la justicia a título particular, como lo hace «todo cristo» y así no arrastrar la imagen de la fiscalía. Al sanchismo no le importan ni la historia ni la legalidad. Según Ortega y Gasset, el pueblo español se ha caracterizado por el escaso intelecto, sobre todo el político y en el caso de este hombre es poco intelectual y se le agrava con la soberbia y con el narcisismo innato en él.

