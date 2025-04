El secreto del amor ilimitado

Comenta Compartir

Un estudio de una universidad finlandesa revela con qué parte del cerebro nos enamoramos y demuestra que el amor se genera en el cerebro y ... no en el corazón (eso de las mariposas no cuadra), aunque sí provoca que el ritmo de bombeo sanguíneo se acelere. Vamos, que seguimos sin saber qué es y sin poder explicarlo. Eso sí, según algunos expertos, existen seis tipos distintos de amor: a los hijos, a la pareja, a los amigos, a las mascotas y a la naturaleza en su conjunto. Lo del amor a la patria lo dejaremos para otra ocasión, pero también existe. Los finlandeses especifican que el amor de los padres a los hijos es el que provoca más actividad en el cerebro, por aquí (Extremadura y España) también pensamos, creo, de la misma forma. Yo no sé si a ustedes esto le aporta algo, pero a mí me ofrece una historia entrañable llena de esperanza que anida de manera poderosa en nosotros mismos, donde la luz del amor todo lo puede si viajas a través de tu corazón. Yo tengo dos luces brillantes que a veces me inquietan y me ofuscan pero el epicentro del cerebro me lo dejó muy bien explicado: «Lo que la primavera hace con los cerezos». O lo que es lo mismo, desear que las otras dos amapolas (luces) florezcan día a día, aunque me dejen algunas veces momentáneamente sin esfuerzo. La aventura más bella del mundo: amar.

Cartas al director