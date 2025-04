Pedro Sánchez y las elecciones

Las elecciones del 23-J, por la fecha, la forma y el objetivo, no contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Ignoramos si Pedro Sánchez ha ... actuado así por miedo a que su partido lo liquide, aunque sea él el que está en la poltrona, o por su capacidad de resistencia. Hace ya muchos años Napoleón dijo: «No todo está perdido; aplastare al enemigo». Sánchez no se cree Napoleón, pero desde su soberbia puede haberse convencido de que la derrota del 28 de mayo es reversible y puede empatar en julio. Confía en movilizar a toda la izquierda para impedir que lleguen el PP y Vox a un acuerdo.

El presidente del gobierno debería gobernar para todos los ciudadanos y no descalificar a quienes no le han votado, ese comportamiento describe cómo es la persona que se manifiesta de esa manera y sin el menor respeto para los que no le votaron. Si se hubieran hecho las cosas mejor, posiblemente el PSOE. Lo que hace falta en este país es que no haya tanta división entre los ciudadanos, que estemos más unidos que nunca y fomentemos una democracia limpia y seria. No como han hecho otros nada más llegar al poder enfrentando a los españoles de una manera canalla y sin sentido, camuflado y encubriendo su apariencia y disimulando sus verdaderos objetivos, que no eran otros que el enchufismo de ellos sus familiares y amiguetes. No es malo que vuelva el sistema que ha dado a España los mejores años de libertad y prosperidad.