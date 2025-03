La opulencia de Carlos III

Comenta Compartir

Ha salido a la luz pública tras unas investigaciones de The Guardian que al nuevo rey Carlos de Inglaterra se le ha calculado su fortuna ... personal en más de 2.000 millones de euros. Es unos de los mayores terratenientes de inglaterra. Tiene dos palacios (Balmoral y Sandringham) valorados en 370 millones. Posee una flota de 23 coches, Jaguar, Rolls-royce... Atesora 54 joyas de la corona con un valor de 600 millones. Su cuadra de unos 40 caballos –algunos de carreras– está valorada en 30 millones. Y todo ello sin pagar el impuesto de sucesiones tras la cuantiosa herencia que le dejó su madre. Esto es una vergüenza y no es conforme a la moral. No hay razón por la que el jefe del estado deba ser multimillonario. Los británicos no deberían permitir eso, mientras haya una crisis en Inglaterra del coste de la vida que tiene a los británicos con la soga al cuello. La 'subvención soberana' británica recibió en 2022 un total de 96 millones de euros en contraste con los 8,4 millones que recibió de asignación la Familia Real Española. Gracias que aquí tenemos unos reyes serios y se conforman con lo que se les asignan con la prudencia y su madurez en sus actos y decisiones. Este caballero que tanta posesión debería ser más sensato y dejarse de tanta opulencia, cuando otros no tienen para comprar lo necesario en el día a día. Con más razón siendo él líder de la iglesia anglicana. No tiene derecho a todo, y las reglas que afectan a la gente normal también él debiera afrontarlas. Creo que el nuevo rey Carlos III tiene la misma forma de pensar que otros sujetos: siempre habrá alguien que pague por ellos. Una ruta egoísta y también peligrosa.

Cartas a la directora