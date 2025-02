Comenta Compartir

Días pasados decía Don Alfonso Guerra, exvicepresidente de este país, que el socialismo no debe apoyar el fraude, timo, estafa, pillaje, saqueo, desfalco, ladronería. Estos ... son sinónimos o afines de latrocinio –que es la palabra que utilizó– porque esto elimina la solidaridad de todos los españoles. El objetivo inmediato es favorecer una comunidad en detrimento de las demás. Es muy grave que no haya una respuesta contundente, los socialistas nunca deben amparar la desigualdad. Me siento muy cerca de García-Page, de Lambán y de Gallardo, actuales dirigentes del partido en Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Así se manifestaba Alfonso Guerra. Quien fuera hombre fuerte en la Moncloa y Ferraz se une a las críticas que hacen algunos auténticos hombres y mujeres libres de esa formación política. Sobre Zapatero hace un comentario: «Que apoye al sátrapa no puede deberse a algo decente».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión