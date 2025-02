Guerra abierta en la banca

Comenta Compartir

No soy experto en el mundo financiero, pero ni creo ni defiendo el capitalismo salvaje, donde solo importan las acciones de dinero para los altos ... cargos ejecutivos de la banca. Por supuesto que el capitalismo es el mejor sistema económico, pero no tanto por las enormes desigualdades de la ciudadanía, tanto en los regímenes comunistas como en dictaduras militares. A lo largo de la historia su ineficacia ha servido para la aparición de la codicia, una enfermedad moral que afecta a la humanidad desde el principio de las civilizaciones. La OPA del BBVA contra el Banco Sabadell es una maniobra que solo beneficia a su presidente y sus compañeros en la alta dirección del banco. Posiblemente esto servirá para que unos pocos logren enormes beneficios en detrimento del empleo y la competitividad de nuestro país. No es una operación seria, razonable y socialmente útil, solamente con el único objetivo de multiplicar los ingresos personales de los altos directivos, ya que solo los mueve sus intereses. Puede ser uno de los mayores pelotazos de las últimas décadas. Ha sido una imprudente e insólita actuación motivada por una obsesión de codicia personal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión