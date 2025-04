Una función llamada vida

Comenta Compartir

Tenemos que reivindicar los pueblos la dignidad y aportar a volver a crecer, esto requiere recuperar la ilusión de que el futuro será mejor que ... el de hoy. Solamente cuando somos consciente de que el reloj de arena se está acabando somos capaces de valorar el espectáculo que es la vida. Pasamos de meros espectadores a protagonistas, de ver a actuar, de pensar a reflexionar, y es en ese mismo instante en el que te das cuenta de que no supimos apreciar este regalo. Porque nos hizo falta demasiado para entender el argumento de esta función, en la que nos tocó un guion que algunas veces no supimos interpretar. Si a los niños les sembramos la persistencia, entusiasmo y el esfuerzo, de adolescente verá una cultura, un estilo, responsabilidad y valores básicos que le acompañarán el resto de su vida y también de las nuestras. La vida funciona si has conseguido ir por buen camino y cualquier deseo nace del corazón. «Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas» (Denis Waitley). Feliz Navidad.

