La formación política de centroderecha tiene razones para estar frustrada, pero la frustración puede llevarla a perder la razón. Pero si conserva la calma y ... hace una autocrítica minuciosa, descubrirá que el paisaje después de la batalla no aparece tan prometedor para el sanchismo ni tan siquiera desolador para su alternativa. Sánchez ha salvado esta bola de partido porque la agenda catalana le ha hecho una transfusión de sangre de una veintena de escaños. Pero ERC sigue en caída libre por apoyarle y Puigdemont fija su precio –consulta e indulto– que Sánchez solo puede pagar a medias. Quizás se preste un rato al juego, pero debe saber que cada decreto deberá pasar por Waterloo. Sin el dedo pulgar del prófugo Puigdemont no hay presupuesto y sin presupuesto no hay legislatura posible. Bloqueará cuando le convenga, más en vísperas de elecciones catalanas. Aunque lo disimule, Sánchez conoce su grado de precariedad. En caso de que logre ser investido sudará sangre en cada votación parlamentaria. Entre unos y otros han dejado la democracia española desprotegida y a merced de sus enemigos. Para evitar males mayores, sería conveniente un gobierno entre el PSOE y el PP, que han sido los más votados. Paciencia, fortaleza y templanza, como dijo Cela, que en España gana el que resiste. No acabamos los ciudadanos españoles de salir de este manicomio contaminante y sectario.

Cartas a la directora