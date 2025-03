Centro vivo de Badajoz

Comenta Compartir

No era tan difícil ni dramático darle un uso al antiguo Hospital Provincial, dependiente de la Diputación de Badajoz. Creo que su uso más o ... menos es el adecuado con eventos día sí, día no. Antes era casi una zahúrda abandonada y deteriorada, Cada día todos los pacenses observábamos preocupados la falta de interés de sus responsables; menos mal que después de varios años y muchas peticiones, decidieron darle actividad. Aunque el presidente de la diputación de Badajoz parece que en un momento de reflexión consideró con detenimiento que algo había que hacer; no se si influyo alguien y se dejó aconsejar en áreas de un estudio diferente al que el señor Gallardo pretendía hacer. Gracias de los pacenses por hacer algo de uso a este gran edificio que ya se lo merecía. Es un singular inmueble situado en la plaza de Minayo que fue construido en 1694, siendo desde entonces Patrimonio Nacional. Tiene su origen en el hospicio fundado por mandato del capitán Sebastien Montero de Espinosa en el año mencionado anteriormente, Sobre un terreno cedido por las hermanas del convento de las descalzas en 1774 en el campo de San Francisco. Hoy día el edificio pertenece a la Diputación de Badajoz y en diciembre de 2021, fue abierto al público como espacio cultural con la denominación de 'El Hospital Centro Vivo'. Enhorabuena a los responsables de su remodelación y su puesta en marcha porque su inactividad ha desaparecido, por lo menos en la planta baja.

Señor Gallardo, también esperamos que el centro de salud de Los Pinos tenga lo antes posible su actividad para los que vivimos por el centro, porque los mayores, que tenemos achaques constantes, lo necesitamos. Con 22.108 de metros cuadrados de superficie construida se pueden hacer muchas cosas y buenas. Tiene usted mucho espacio para desarrollar lo que espera Badajoz y su provincia. No lo veo yo a usted un adulador como otros políticos. Tiene varias plantas en el edificio para hacer lo que su voluntad política quiera y para dar prioridad ante cosas que pueden esperar. Confiamos en usted.

Cartas a la directora