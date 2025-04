La bondad y el éxito

Comenta Compartir

Todos los años por estas fechas los seres humanos nos volvemos generosos, bondadosos y vemos que la vida es hermosa y merece vivirla en actos ... buenos con los demás, Se siente uno mejor y más confortado. En cambio el resto del año, nos hemos empecinado en apartarnos de la bondad. Existe ese mito de asociar maldad a inteligencia y bondad a necedad, basado en la teoría de que el malo ha de inventar las artimañas que requieren mayor destreza intelectual que el ejercicio de la bondad. Es falso. Los expertos aseguran que la bondad es el sitio más alto de la inteligencia, ese punto donde el propio intelecto se sorprende de lo que es capaz de hacer por sí mismo. Especialistas de la neurociencia afirman que la «base de un cerebro sano es la bondad». El mismísimo Darwin explicaba que la bondad no es en absoluto síntoma de estupidez. Beethoven defendía que «el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad». Miguel de Unamuno, «que todo acto de bondad es una demostración de poderío» y Pío Baroja decía que «lo que más me asombra es la bondad». En la bondad se encuentra la máxima satisfacción del ser humano. De ella nace la empatía y es imprescindible para poder alcanzar el éxito (hay alguna salvedad de inmoralidad). Sorprende que algunos seres humanos se regodeen en la soberbia, la envidia o el rencor que tanta desdicha les causan. Lo decía Aristóteles: «Solamente haciendo el bien se puede ser realmente feliz». Ojalá fuéramos conscientes y durante todo el año nos comportemos con cierta amabilidad y respeto hacia los demás y seamos buenas personas todo el año y no solo en estas fechas.

Temas

Cartas al director