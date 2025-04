¿Begoña Gómez sigue imputada?

Comenta Compartir

Begoña Gómez es una mujer preparada, capaz de defenderse sola y, además, tiene recursos. Es una ciudadana con los mismos derechos y obligaciones que todos ... los demás. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Begoña Gómez no es una institución del Estado, tiene voz propia y ni su marido ni nadie tienen por que hablar de ella. Tiene derecho a ser respetada y apoyada, pero también no ser utilizada. Lamentablemente, en su caso nada de esto parece contar. Y lo peor de todo es que su pareja, el presidente del Gobierno, es el que menos se percata. O sí, pero le da lo mismo. Precisamente es el primer mandamiento de la mujer actual y moderna. No tengo noticias de que en los últimos años haya habido un trato público a la mujer más desconsiderado, humillante y machista que el que le ha dedicado Pedro Sánchez a su esposa.

Begoña Gómez está llamada a declarar por el juez en razón de un supuesto delito de tráfico de influencias. Una y otra vez, en declaraciones y mítines, el presidente alude el caso, subrayando la inocencia de su mujer y atacando a jueces y periodistas, incluido que ella es una mujer trabajadora, honesta y que tiene su autonomía, según dijo en su segunda carta. Es probable que tras los últimos resultados tras las elecciones europeas, el caso Gómez quede en un segundo plano. Desde la Moncloa no han dado ni una explicación al margen de las cartas para defender un tinglado público-privado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión