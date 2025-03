Alcalde de la UVA

Comenta Compartir

Días atrás leyendo en este periodico al genial cronista de Badajoz Alberto González, me acordaba (siendo yo un chinorro) que fue jefe del campamento en ... Chipiona que realizaba la Organización Juvenil Española (OJE). Me acuerdo también que hizo un equipo de teatro de guiñol e hice presencia en el mismo. Maestro de los maestros. Quiero expresar mi agradecimiento por sus palabras hacia mi tío Alberto González Contreras, fue un hombre serio pero eficaz y entregado a su trabajo, que fue el organizar la barriada de la UVA de casi unos 3.000 habitantes, creando un ambiente de concordia entre tantas familias que no se conocían de nada. Hoy día la UVA de Badajoz creo que no funciona todo lo bien que se espera de una administración que depende el Ayuntamiento de Badajoz y vemos su deterioro constantemente. Es signo que no se llevan bien las cosas. Para alcalde no creo que valiera, porque para eso tiene que depender de un partido político, y pienso que mi tío Alberto no servía para mirar hacia otro lado, como suele pasar en estos tiempos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión