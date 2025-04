Agradecimiento a la Fundación CB

Emilio Vázquez Gerrero, presidente, de la Fundación Caja Badajoz, manifestaba hace unos días que la fundación tiene en proyecto hacer una residencia para adultos discapacitados. ... Este comportamiento que tiene la fundación con los más desprotegidos es digno de admiración y es una excelente noticia, pues su solidaridad con los problemas sociales es constante, por lo que merece nuestra gratitud y también por hacer un mundo mejor. Tanto al presidente como al director, mi agradecimiento, siempre han sido sus principales objetivos fomentar la cultura y ayudar a los más necesitados y sus familiares. De esta forma, incrementamos la mejora y la calidad de vida de los usuarios y, sobre todo, sus padres, a los que se nos da –sin duda– tranquilidad y nos quita cierta zozobra que en muchas ocasiones pensamos. Yo creo que esto nos pasa a la gran mayoría de padres que tenemos ya cierta edad y nos preguntamos «¿qué será de mi hija o hijo cuando yo no esté?», como dice muy acertadamente mi amigo Emilio. La inquietud por la inseguridad a veces se hace presente en muchos momentos y más siendo unos padres con bastante edad y con achaques día sí y otro no. Esta fundación está integrada por personas correctas, intachables y fieles a sus principios y valores que mantienen desde su infancia. Así nos consta a muchos pacenses.

No duden y estén seguros de que su solidaridad no pasa inadvertida. Quiero expresar públicamente mi sincera gratitud a esta fundación y a todos sus directivos por sus gestos solidarios y las buenas acciones que hacen con los demás, desempeñando un papel muy importante en nuestro bienestar emocional (no materialista).

La definición de la solidaridad se basa en el respeto y la empatía de comprender que el otro necesita de tu colaboración o apoyo. La Fundación Caja Badajoz es un modelo a seguir.