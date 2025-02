Las apariencias engañan

Comenta Compartir

No podemos creer que ese hombre atractivo y carismático fuera un asesino en serie. Tampoco que aquel poeta de sensibilidad extrema pudiera tratar a su ... hijo paralítico como si fuese un monstruo y violara a una menor.. Pero ahí está la descomunal historia de crueles asesinatos del tristemente famoso Ted Bundy y el desgraciado comportamiento de Pablo Neruda hacia su hija Malva, además de su propia confesión de violacion a la mujer más bella del mundo, (según él) la mujer que a diario se encargaba de limpiar su letrina en Colombo, donde ejercía como cónsul de Chile. No hay ser humano que no tenga escaparate y trastienda y que no esconda en ella cierta oscuridad, de mayor o menor grado. Hay ciertas personas que con los demás son amables, pero dentro de la familia son verdugos. Es cierto que hay oscuridades menos graves que otras y no es lo mismo que ser un asesino o un maltratador, que promulgan que el sacrificio no puede estar exento de dolor y casi exigir, pero también que es más fácil que en esa parte oscura ni se note, si no tenemos que exponernos al juicio público. Del error se puede aprender, pero el fracaso nos hunde, del mismo modo que nos hunde la culpa. Los que disparan tanto hacia los demás tienen tanto o más de lo que arrepentirse; porque con un hurgado en el cubo de la basura personal sale la trastienda. Ese mundo entero que tantas veces esconde sus propias miserias, posiblemente en el whatsapp y algunos mensajes que utilizamos en redes sociales. Andad con cuidado (recuerden a Gisèle Pelicot, a la que el marido drogaba para que otros la violaran) porque hoy puede pasar de todo, y mañana también. Esto es muy probable que pase a diario hasta con el mismo vecino o vecina, que puede aparentar algo diferente a como es su interior. Confiemos, pero con mesura, y midamos moderadamente porque puede haber trastienda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora