HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Ganar es lo pretendido

José Alcaraz

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El discurso de Vox parte de la llaneza, de la lógica popular y del sentido común de los prejuicios para proponer una política más conservadora. ... Abascal está triunfando a costa del PP, que a perdido ya un 24% de su electorado. El líder de Vox puede lograr mas de 50 escaños aupado sobre un fuerte nacionalismo. Los de Abascal forman parte del grupo europeo Patriotas. Se apoyan en los jóvenes y en parte de las mujeres. Cuanto más dure Sánchez más posibilidades hay de que su herencia en el poder sea Vox. Su relato no se sale de la lógica popular ni de los conceptos claros. También refleja una tendencia europea que en Italia ha triunfado. También se está dando en otras naciones en que realmente tienen progreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  5. 5 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  6. 6 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  7. 7 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  10. 10

    El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ganar es lo pretendido