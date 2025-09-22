Ganar es lo pretendido

Comenta Compartir

El discurso de Vox parte de la llaneza, de la lógica popular y del sentido común de los prejuicios para proponer una política más conservadora. ... Abascal está triunfando a costa del PP, que a perdido ya un 24% de su electorado. El líder de Vox puede lograr mas de 50 escaños aupado sobre un fuerte nacionalismo. Los de Abascal forman parte del grupo europeo Patriotas. Se apoyan en los jóvenes y en parte de las mujeres. Cuanto más dure Sánchez más posibilidades hay de que su herencia en el poder sea Vox. Su relato no se sale de la lógica popular ni de los conceptos claros. También refleja una tendencia europea que en Italia ha triunfado. También se está dando en otras naciones en que realmente tienen progreso.

Cartas al director