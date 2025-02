Comenta Compartir

A pesar de la que está cayendo en este país políticamente, no existe la pobreza ni la miseria que vemos en el resto del mundo. ... A veces no somos conscientes de ello porque vivimos en una zona privilegiada del planeta. Europa es singular, al igual que EE UU o Canadá. Los derechos y las libertades son equiparables con nosotros. Cuando se habla de desigualdades no hay más que pasearse por Asia, África e Iberoamérica. No quiero incluir a los sultanes de los países árabes que son tremendamente ricos gracias al petróleo y el gas, porque la riqueza de unos pocos no define el conjunto de la sociedad. Las desigualdades son tan abismales y las carencias democráticas tan enormes que no tienen nada que ver con nosotros. No se trata de ninguna superioridad, sino el resultado de una evolución histórica y cultural que nos ha conducido a donde nos encontramos. A pesar de la crispación política y los contratiempos cotidianos, somos una sociedad razonablemente feliz. Aunque hay algunos malvados y arrogantes dirigentes que nos merman y dificultan el bienestar de vida de muchos ciudadanos de esta gran nación. La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Ser feliz está en tus manos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora