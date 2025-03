¿Es España racista?

Comenta Compartir

El último episodio de Vinicius, jugador del Real Madrid en la batalla dialéctica del racismo nacional, ha sido motivo de polémica. Dijo durante una entrevista ... con la CNN que habría que replantearse la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 en España si «no cambia la situación con el racismo». Hay mucha gente en este país que no es racista, pero hay un grupo pequeño que termina afectando la imagen del país. (Si hay un grupo pequeño que no coge las cagadas de sus perros, entonces España es guarra). Los matices no importan demasiado. La respuesta en redes sociales se la pueden imaginar. Lo más bonito que le dijeron fue «el payaso llorón». ¿Cómo se calcula el racismo de España? ¿existe un medidor objetivo de racismo? ¿cuántos blancos hacen falta para decirle a un negro que en España no hay racismo? Creo que Vinicius es injusto con España cuando en nuestras costas se esta acogiendo a miles de personas de color que vienen huyendo del horror y la guerra. Estimo que sus declaraciones no son acertadas, o al menos poco prudentes para un país que te cuida y te respeta al igual que lo hizo con Donato, Rivaldo, Luis Pereira y otros muchos jugadores. Creo tenía que estar agradecido por el trato que recibe en el Madrid, tiene cualidades futboleras pero no es el mejor, hay otros mejores y más modestos y prudentes, que es una buena virtud para todos los seres humanos. Vinicius no debe abrir otro frente por el color de su piel sino demostrar en el terreno de juego que es de los mejores y ya está.

Cartas a la directora