Tu equilibrio
José Alcaraz
Badajoz
Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:03
Llevar la serenidad a nuestras vidas significa equilibrar cómo pasamos nuestro tiempo y lo que elegimos hacer. Acostumbrarte a planificar tu semana y elegir tres ... tareas importantes que quieras terminar. Al priorizar solo algunas acciones importantes, te resultará más fácil aceptar que a veces no podrás acabar todo. Siempre hay un mañana, y para avanzar siempre hay que hacer algo. Ten clara tus prioridades. Visualiza tu vida en cada oportunidad y ten serenidad en momentos difíciles. Lo mejor que se puede hacer cuando llueve es dejar que llueva, ya dejará de llover.
