HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
Cartas al director

Tu equilibrio

José Alcaraz

Badajoz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:03

Llevar la serenidad a nuestras vidas significa equilibrar cómo pasamos nuestro tiempo y lo que elegimos hacer. Acostumbrarte a planificar tu semana y elegir tres ... tareas importantes que quieras terminar. Al priorizar solo algunas acciones importantes, te resultará más fácil aceptar que a veces no podrás acabar todo. Siempre hay un mañana, y para avanzar siempre hay que hacer algo. Ten clara tus prioridades. Visualiza tu vida en cada oportunidad y ten serenidad en momentos difíciles. Lo mejor que se puede hacer cuando llueve es dejar que llueva, ya dejará de llover.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  4. 4 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  5. 5 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  6. 6 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  7. 7 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tu equilibrio