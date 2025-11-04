El desprecio

Comenta Compartir

Es algo que suponía el ciudadano, pero quedó de manifiesto calificando al Senado de circo. Se comporta de forma despótica y soberbia, lo que no ... significa que sea un dictador. Desde luego, nunca ha sido una persona ingenua, aunque no se enteró de nada de los que sucedía a su alrededor, más bien lo que él quería que pasara bajo su estilo de comportamiento pobre de clase y respeto hacia los senadores escogidos por el pueblo dignamente. Entendemos que le hubiera gustado una comision de palmeros propia de una autocracia,pero la realidad es que los partidos que apoyan al Sanchismo tuvieron un papel de cortesanos ansiosos de agradar al líder y hacer más cómodo el trámite parlamentario. Hay que aclarar que le molesta, porque no cuenta con mayoría absoluta en el Senado, sin embargo.No muestra el mismo talante en el Congreso e ignora a los constituyentes. Despreciar a los ciudadanos no será bueno para usted y sus lacayos. Y no creo se tarde mucho en que ocurra...

