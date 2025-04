Curiosidad

Comenta Compartir

Según una leyenda, Cleopatra, reina de Egipto se bañaba diariamente con leche de burra, curiosamente muy buena para el cutis de esta mujer que aún ... hoy –me extraña que los esteticistas no la utilicen– por sus beneficios para tantas mujeres por sus propiedades para su cutis y su conservación de su belleza. Cleopatra era una belleza de mujer indiscutible y no de buen carácter. Esta mujer se le recuerda por su belleza e intelecto también por sus amores con Marco Antonio y Julio César. Murió con 39 años suicidándose con cicuta, mezclado con acónito y opio. La faraona de Egipto fue un símbolo de empoderamiento, ascendió al trono a los 18 años y gobernó hasta su muerte a los 39, es recordada por su inteligencia, habilidades políticas y romances. El fascinante rompecabezas de la vida y muerte de Cleopatra asegura que su legado siga cautivando a generaciones de mujeres con gran intelecto, como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal que fundó La Voz de la Caridad, un periódico que utilizó para denunciar los abusos e inmoralidades tanto en hospicios o en cárceles. Hoy día tenemos a mujeres brillantes con talentos; doña Letizia Ortiz, Isabel Díaz Ayuso o Malala Yousafzai, que dijo que «un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo». Lo que no debería existir que en la final de la Supercopa española haya mujeres en su país que no puedan ir como ellas quisieran. Su belleza está condicionada a los machistas y miserables sultanes.

Cartas al director