Cultura y educación

La cultura que merece un prestigio sufre el desprecio de una sociedad que prima la producción, la corrupción moral y las prisas. Por esa virtud ... cultural podríamos también recordar que nos falta humildad y modestia. En algunas ocasiones hacemos ejercicios de superioridad y alardes de prepotencia cuando estamos con otras personas. Cuando estemos delante de un sujeto así, demos un paso atrás, miremos para otra parte o alejémonos. Eso también es una justa reivindicación de la elegancia y la sencillez de la cultura. Quien es sencillo y cuida su belleza interior lo tiene todo o casi todo. La cultura no es la acumulación de conocimientos; es lo que te queda cuando has olvidado lo que aprendiste. El mundo está lleno de gente frustrada por no haberlo intentado, por no haberlo conseguido, por eso algunos viven tan contentos o tan tristes, pero posiblemente sean felices, ellos quisieron que sus vidas fueran por ese camino. Yo quizás sea unos de ellos, pero la providencia quiso que los momentos oscuros y felices fueran juntos.

Como decía Roberto Benigni en 'La vida es bella', es un regalo pero no es fácil –en ocasiones– llevarla todo lo bien que uno quisiera. Que los latidos del corazón nunca sean silenciosos. Es lo que quiero. Yo siempre pensaba que la ética y la educación eran un ramal de la cultura y digo esto porque cuando entro en el portal de mi casa me cruzo todos los días con chicos que viven en algunos pisos y que son universitarios y por su formación académica deberían dar los buenos días o tener algún gesto de educación. Pienso que eso lo ven normal y ese es el gran problema. Creo que desde sus casas no se lo inculcaron y desde el colegio los maestros solo están para enseñar, no educar.

