El filósofo Isaiah Berlin utilizó la metáfora del 'complejo de cenicienta' para argumentar que el populismo era una especie de zapato que se adaptaba a ... multitud de pies, pero que no encajaba perfectamente en ninguno de ellos. No fue casualidad la oleada globalizadora de finales de siglo XX provocara la proliferación de partidos populistas en Europa y sobre todo en América Latina: Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba... Estas formaciones, de carácter hipócrita y personalista, contaban con líderes charlatanes (que aun los hay) que reivindicaban las revoluciones en forma de vampiros que chupan la realidad para fabricar la ficción a veces, cruelmente en nuestra querida España se dejaron ver de manera radical desde 2015. Hoy día todos enchufados en instituciones y porque no pueden más. El origen populista fue siempre insoportable para todo y una carga de personas sin ningún tipo de empatía ni respeto con los que piensan de forma distinta a ellos.

Cartas al director