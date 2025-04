La sociedad vigente

Comenta Compartir

Vivimos en una sociedad en la que todo parece reducirse a procesos de carácter técnicos, pero no hay una receta para no hacer el mal ... y ese es el motivo de que haya que cultivarse y desconfiar de planteamientos de autoayuda , porque significa tanto las cosas que casi las traicionamos. La indiferencia provoca daños, y nuestra capacidad de herir es grande, aunque no hace falta un objeto punzante ni un arma de fuego. Las fuerzas del mal no retroceden, por eso es crucial en cada uno de nosotros el cultivo de la generosidad, fraternidad, humildad y compañerismo y atención a los más vulnerables. Resulta imprescindible si queremos una sociedad más respetuosa, pacífica, generosa, afectuosa y amable. Entonces iremos por el camino óptimo. Cuando tratas a los demás como tú quisieras que lo hicieran contigo, cualquier esfuerzo que hagas tiene para ti sentido, ya merece la pena. Ser amable no puede ser un complemento, sino algo fundamental en el ser humano. A veces con una frase se dice todo. Hay una hermosa anécdota, la de un niño que lleva a su hermano a hombros y afirma: «No pesa, es mi hermano». Estamos recorriendo todos el mismo camino, pero en ocasiones nos encontremos un atajo que nos hace dudar por su dureza y dificultad, pero una entrañable fuerza llena de esperanza donde la luz de la bondad y el amor todo lo puede. Ni una carrera ni tu poder o posición social te blinda contra alguna desdicha o desgracia que la intimidad se encarga de sobrellevar.

