Un sistema judicial deteriorado

España no es EE UU, donde un juez puede acabar con un presidente. No se sabe hasta dónde puede llegar la exhibición de estos que ... nos gobiernan. Los magistrados dicen que intentan amedrentarnos y que lo del «lawfare» es un relato de la posverdad. Los primeros que se significaron con «lawfare» –fusión de ley y guerra– fueron los de Podemos. Se sintieron acosados y perseguidos por los tribunales de justicia. Después ha sido la base dialéctica para colar la amnistía porque los separatistas alegaban y consideraban que se les perseguía por sus ideas, no por delitos cometidos. Los jueces expresan su desolación por la abolición y destrucción del Estado de derecho, por las medidas tomadas por el ejecutivo gobernante. Este hombre está generando una competencia desleal contra jueces y medios de comunicación no afines a él y a los suyos. Esto puede ser insostenible. Desafortunadamente, el relativismo es dominante en nuestra cultura. La verdad está siendo abandonada. Nuestra sociedad pluralista quiere evitar la idea de que existe el bien y el mal. Esto se evidencia en nuestro sistema judicial deteriorado que tiene problemas para castigar a criminales, violadores, farsantes, embaucadores o malversadores de dinero público como estamos viendo últimamente. Los magistrados –cumpliendo con su deber– fueron llamando a los grandes personajes del reino que mangaban sin compasión. Los jueces no solo condenaron a personajes de ETA, jugándose la vida, sino a políticos pícaros de PP y PSOE que hicieron sus fechorías y trastadas con dinero público. Profrecía de Sánchez: «Después de mí, el caos».

Cartas a la directora