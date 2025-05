Salud mental de los futbolistas de élite

Comenta Compartir

Ya no es solo que la salud mental haya dejado de ser un tabú en el mundo del fútbol. sino que se le incentiva la ... conversación sobre ella para mejorar el rendimiento deportivo. Por eso algunos equipos tienen psicólogos integrados en el cuerpo técnico dentros de las estructuras del club. Y por eso cada vez está más de moda que los jugadores acudan a un profesional que les ayude a sobrellevar las cargas emocionales del día a día. Esa es la evolución en los últimos años de los jugadores de fútbol. Por eso en un mundo cada vez más tolerante con las preocupaciones psicológicas, las palabras salud y mente han entrado en el fútbol profesional español para no salir, seguramente, nunca más. Gurrutxaga, jugador de la Real Sociedad entre 2001 y 2004, afirmaba: «Sufrí problemas de ansiedad y depresión y me escondí detrás de los rivales para que no me pasasen la pelota... Hasta simulé una lesión para que me cambiaran porque tenía miedo a fallar y siempre había creído que solo me pasaba a mí». Este trastorno obsesivo compulsivo le pasó cuando empezó a jugar en Primera División con la Real Sociedad. Lo que debió ser una alegría por haber llegado a Primera, fue todo lo contrario. Su ejemplo explica lo natural que ya es el apartado psicológico dentro de los vestuarios del fútbol. Creo que el éxito del futbolista de élite no llega solo con una preparación física óptima o una técnica envidiable, sino que la parte mental es también muy importante para su rendimiento deportivo, como asimismo para la buena convivencia con sus compañeros de equipo y cuerpo técnico.

Cuando yo jugaba al fútbol no había ni psicólogos, ni botas buenas ni terrenos de juegos buenos y un solo entrenador. Éramos algo baladí e insignificante.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión