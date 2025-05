Comenta Compartir

El deportista Ricky Rubio, uno de los mejores bases del baloncesto español, decide dejar su carrera deportiva para centrarse en sus trastornos por estrés postraumático, ... ansiedad y tristeza. La agilidad humana para la compasión es incómoda, y eso lo sabe cualquiera que sufre y se hace cargo de su sufrimiento. Hay que tener veteranía emocional para saber aparcar a tiempo en el sitio adecuado. La sanación del adiós que ha dicho uno de los mejores jugadores de baloncesto de España es lo que tanta gente no desea tener, pero sin comunicarlo públicamente como lo ha hecho este extraordinario jugador. No lo ha hecho por un problema de ligamentos o rotura del escafoide, sino por algo más inquietante y delicado: no tener ánimo, el miedo a ese vacío entristece y aterra a quien lo sufre. Cuando la ansiedad supera en potencia el bombeo del corazón es difícil seguir tirando del cuerpo, pierdes interés y sentido a las cosas y no sabes por qué. De la piel para dentro empieza nuestra explosiva jurisdicción. Ganar en todo exige también perder cosas. Anuncia que se va y pide silencio. Un gran hombre y deportista. Suerte amigo.

Cartas al director