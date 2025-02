Un proyecto burlesco

Comenta Compartir

El fútbol español irá a hacer el ridículo a Arabia Saudí hasta el año 2029. Y será más, no nos engañemos. Cuarenta millones al año ... justifican cualquier cosa para quienes rigen (canibalizan, alteran y pervierten) este negocio tan productivo, útil y fecundo, como también provechoso para algún supuesto organizador. Si les da exactamente igual blanquear a un régimen para el que los derechos humanos son un incordio, imaginen lo que les importa mostrar al mundo el esperpento de millares de aficionados locales que abroncaron al jugador madridista Toni Kroos por ser el único que le dice a la cara al emperador que va desnudo y no está bueno. El alemán no quiso ser partícipe del «circo» que montaron Piqué y Rubiales en su día y dejó claro su descontento reivindicando los derechos humanos. La Supercopa es una burla y una vergüenza, como también deprimente para los aficionados españoles. Debemos intentar que esa final se juegue en este país, en el que tenemos estadios fantásticos y una television pública que debería mojarse para que se televisen esos partidos de fútbol. No entiendo este follón de llevar la final a que disfruten los sultanes y sus varones y creo que siempre tendremos la prioridad los hombres y mujeres de este país, que sería lo sensato y democrático.

