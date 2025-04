Mascotas o niños

Comenta Compartir

No creo que exista una metáfora más certera de la crisis civilizatoria que nos acucia y que, según el historiador italiano A. Graziosi, pronto se ... llevará a occidente en su «progreso y modernidad» por delante. La crisis a la que me refiero es que hemos dejado de tener niños. Últimamente la cantidad de alumbramientos ha caído. De enero a junio han nacido 4.000 niños menos que el año pasado. Creo que la cultura narcisista y el individualismo harán volver a la tasa de sustitución que permitiría estabilizar la sociedad en la pirámide de la demografía inversa que ya sufren algunas regiones españolas. A cambio de hijos, perros, ya saben. La tenencia de mascotas dobla la presencia de niños en los hogares. Los perros y los gatos han sustituido a los hijos porque son más obedientes y más fieles y no hay que darles un móvil para tener un rato de sosiego cuando comemos o echamos la siesta. Esta es mi opinión, sin ánimo de negacionismo hacia los animales, y mi respeto también para las parejas que no puedan tener hijos. Pero al mismo tiempo, la población está generando muchos errores que nos traerán algún día dolores de cabeza. Hay 15 millones de mascotas entre perros gatos, lagartos y otros. Yo propondría darles de alta en la Seguridad Social y al menos ayudar a pagar las pensiones futuras.

Temas

Cartas al director