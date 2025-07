Comenta Compartir

Dice el Presidente que él «no va a tirar la toalla» porque es un político limpio y pertenece a un partido ejemplar pese a que ... ahora la Guardia Civil lo acusa de ser una organización criminal y una formación política mafiosa La gente no cree en lo que dice Sánchez, pero el sí. No habla de Gobierno corrupto, sino Gobierno de coalición progresista y si no dimite es por su ambición al poder que le tiene fascinado.

Por lo menos eso es lo que transmite su personalidad narcisista.Pienso que el 'sanchismo' se va a pique porque al buque se le ha hecho un boquete y el capitán es un pirata.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión