La gran mentira
José Alcaraz Badajoz
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
La mentira contra el pueblo judío comenzó con la muerte de Jesucristo, que era judío igual que sus seguidores y es una figura respetada por ... el judaísmo, aunque no lo consideran el mesías. Desde entonces, ningún pueblo ha sido perseguido con tanta inquina y perseverancia, siempre buscando su exterminio. Por este y otros motivos no somos conscientes de que la mentira al final es corta y cae por su peso. Ni el mismo Hitler fue capaz de su exterminio. Asi acabo él.
