Algo más que el fútbol

Comenta Compartir

Cuando eres un chavalín, tus padres quieren que practiques algún deporte como tenis, balonmano o baloncesto etc, con la buena intención de que adquieras hábitos ... saludables y te intereses por el deporte en general. Sin embargo, esto cambia cuando te vas haciendo mayor, o bien por los amoríos que van llegando o por el fútbol, que predomina sobre los demás deportes. Creo que al día de hoy el 90% de los chicos practican fútbol. Juegan en los recreos, hablan de ello en sus ratos libres, lo practican o pertenecen a algún equipo... incluso siguen la fama de los jugadores famosos como si algún día pudieran llegar a ser ellos. Por otro lado, si eres mujer y te gusta el fútbol y ademas lo practicas, puedes tener comentarios de algún energumeno que llaman a las futbolistas «marimacho» o algun calificativo desagradable hacia la mujer, normalizando que el fútbol es un deporte masculino. Algunos olvidan que el deporte en general se practica por diversión, competitividad y por salud. Hay personajes que han llegado a la cima y no solo han conseguido fama sino también dinero. Hacer cualquier tipo de deporte no es una cuestión de género. Lamentablemente hay muchos ignorantes que están perdidos porque en sus cabezas solo cabe el serrín y algún que otro bloqueo cognitivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora