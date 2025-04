Comenta Compartir

Estamos a merced de los que conspiran para cambiar nuestra historia y geografía con la complicidad de un hombre que además es un partido. Hasta ... ahora, creíamos que un gobierno que incumple las leyes puede terminar procesado. Desde Marco Tulio Cicerón, filósofo latino, para ser libre los gobernantes y los ciudadanos tienen que cumplir las leyes, pero aquí el gobierno primero legisla y después hace las trampas. Las leyes son iguales para todos, excepto para los independentistas. La política sanchista está llena de marrullerías y chanchullos destruyendo la democracia española. Estamos llegando a un polvorín social y una espiral de chantajes inconcebibles. Todo esto es un fraude a la ley. «La amnistía a quienes atacaron la democracia española en 2017 no solo destruye la igualdad, destruye también la democracia en nuestro país». Y es un fraude de ley que presten diputados para hacer grupos parlamentarios regalándoles dinero y poder. Por otro lado, se tendría que haber actuado antes en el caso del esperpento Rubiales (hizo suficientes motivos de corruptelas antes del beso), sus comportamientos, no ahora sino siempre, son inadmisibles. Lo que tocaba era tener menos intereses partidistas para camuflar que este hombre era del PSOE. Prefiero no seguir desacreditando a gente sin honor, sin valores, sin dignidad. Esto no puede terminar bien. Ojalá me equivoque.

Temas

Cartas a la directora