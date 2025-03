Franco, un comodín perfecto

Comenta Compartir

Es curioso que los políticos del sanchismo cuando se quedan sin argumentos sacan a Franco a pasear, Es un comodín perfecto. El caudillo falleció en ... 1975, pero los luchadores antifranquistas, encabezados por Sánchez, les conviene mantenerlo vivo para tapar sus vergüenzas. Es el hito más relevante, dicho irónicamente, de su mandato. Ha conseguido derrotar a Franco. Muchos ciudadanos nos preguntamos cuántos de estos antifranquistas de salón son hijos de familias franquistas o que contemplaron con simpatía la dictadura de aquel hombre. Óscar Puente, ministro de Transportes, es uno de los 'príncipes rojos' del 'Sarcasmo sanchista'. La comparecencia que hizo hace unos días en el Senado se puede resumir en que nunca ha habido un servicio ferroviario mejor. Por ello, Puente dijo que «solo me ha faltado escuchar que con Franco los trenes iban mejor» –desde luego que iban mejor pero solamente echaban humo–, pero no se paraban en mitad del camino como actualmente. Este fenómeno de ministro es un fiel creyente al servicio del líder del PSOE y miente igual que su jefe pero con mala casta. La referencia a Franco no merece mayores comentarios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión