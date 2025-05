Feminismo y lo que queda por hacer

Comenta Compartir

Afortunadamente el feminismo no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Quien encabezó esta iniciativa y esta frase fue la comisaria europea Viviane ... Reding allá por 2012. Sus propuestas fueron recibidas con fuertes críticas y polémica en su momento, lo que indicaba que Europa no estaba para dar ese paso. Sin embargo, diez años más tarde, en junio de 2022, en el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político que allanó el camino que empodera a la mujer con todo merecimiento. Pero lamentablemente, en un intento de mostrarse más progresistas que nadie y abanderar el movimiento feminista, parte del gobierno español ha introducido en los últimos meses una serie de iniciativas que han llevado a dividir el movimiento en lugar de unirlos. Como decía la señora comisaria Europea, que el feminismo no es de nadie y es hora que miremos al futuro con la mente clara y sin filtros políticos. En estos momentos de cierta inestabilidad y división del feminismo, debemos pensar que en un día no pudo construirse Roma. Y debemos reconocer que todavía queda mucho trabajo por hacer. También sería conveniente recordar a esas grandes feministas como a Emilia Pardo Bazan, Concepción Arenal o Rosalía de Castro, con una formación académica encomiable y envidiable; desde periodistas, poetisas, dramaturgas o catedráticas, siendo una fuente de inspiración de las artes españolas, como también precursoras en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo.¿que pensarían estos genios de las dirigentes que tenemos hoy en nuestro país?

