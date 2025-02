Comenta Compartir

Ser fanático de algo te vuelve intolerable. Hay una obsesión y un fanatismo exacerbado de la izquierda contra la derecha de este país y también ... con los que pensamos distinto a la derecha y a la izquierda. Siento mucho decirles a estos lectores que escriben en esta sección de HOY que su fanatismo les pierde. Yo y otros que escribimos en esta misma sección no somos ni de uno ni de otro. Siempre nos acompaña el sentido común y la escala de valores de cada uno y no estamos metidos en ningún fango como la derecha y la izquierda han estado. Como no pienses como ellos te llaman de todo: antisistema, corrosivo obstruccionista o manipulador. Como dice Pérez Reverte, el problema es que vivimos en un mundo donde la estupidez es escuchada, la inteligencia es ignorada y la educación ha pasado de moda. Nada más cierto.

Temas

Cartas a la directora