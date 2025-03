Falta sombra en el parque de la Pitusa

Comenta Compartir

En el parque de la Pitusa, en la avenida Guadiana de Badajoz, existen muchos árboles a su alrededor, como también setos verdes que dan un ... aspecto fresco y bastante agradable al pasear por allí o sentarse en algún banco de los varios que existen. Pero en el centro están los aparatos de juego de los niños con escaleras, columpios, toboganes etcétera, pero ningún árbol que de sombra. Los niños a ciertas horas no pueden disfrutar de ellos, ya que las rampas de los toboganes se ponen hirviendo del calor al igual que otros juegos. Se queman las manos, glúteos y nalgas. Yo, como abuelo, sugiero se instalen unos toldos en el mismo entorno de los aparatos para que el fuerte calor se minimice. No debemos privarles a nuestros niños de esos juegos que nosotros no pudimos disfrutarlos porque «eran otros tiempos».

Señor alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, no creo sea esta sugerencia muy descabellada en su coste y en la instalación. Esperamos de usted la confianza de que más pronto que tarde estén puestos. Los niños necesitan jugar como niños que son y es lo que les toca ahora, cuando sean mayores tendrán esos bonitos recuerdos del parque de la Pitusa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión