El drama de la pobreza

La tragedia, el desgarro de cientos de personas que mueren en las costas de la Europa del sur, pero Europa rica, no nos quiebran ni ... rasgan el alma, ni siquiera la conciencia. De la soberbia de las naciones ricas que miran con indiferencia el alma desgarrada de pueblos y sociedades condenadas a dictaduras a sátrapas del poder que se reparten propiedades, recursos y riquezas. Siempre lo mismo. ¿Qué espera Europa, qué más tiene que pasar para que tomemos conciencia de una realidad trágica? Vergüenza, pero miramos hacia otro lado. Así somos. El rico Occidente, egoísta, engreído y embriagado de sí mismo. La indiferencia nos hace naufragar como sociedad y como pueblo. La mar, principio y fin, es caprichosa incluso para escoger a sus víctimas. Los hijos de la noche, desnudos como la mar, sin historia, sin presente y ya sin futuro. Esta vez –ojalá sea la última– es en el mar Jónico que baña la costa griega. En aquel barco hubieran podido viajar 700 personas. No aparecen niños y mujeres que se dice iban en la bodega, solo eran personas infelices e inocentes, sin nombre, sin rostro, sin futuro. Solo buscaban ser menos pobres. La bravura de la mar no los indultó en esa noche negra. ¿Cómo podemos convivir cada día en paz ante la dejación de apoyo a estos inocentes?

Cartas al director