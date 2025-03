Comenta Compartir

El 6 de junio de 1944 –hace 80 años– las tropas de los aliados, fundamentalmente americanos, británicos y canadienses, desembarcaron en las costas de Normandía ( ... noroeste de Francia) para liberar Europa del fascismo. Ahora lo que acecha es el peligro de que la guerra de Ucrania, si pierde contra Moscú, extienda el conflicto por Europa. El desembarco de Normandía no solo ayudó a terminar con Hitler, sino que se ejecutó para impedir que Stalin se hiciera con el control de Europa central. Los aliados no solo ayudaron a tumbar a Hitler, sino que le pararon los pies a la URSS en el corazón de Europa para penetrar el comunismo y el fascismo. En todo esto tuvo mucho que ver Winston Churchill con sus maniobras de distracción, alternando un día con Stalin, (bebedor de vodka empedernido) le dijo: «La verdad es tan importante que debe ser escoltada por las mentiras». Por otro lado, en vísperas del desembarco un oficial fanfarrón habló de la operación en un club de Londres y dio detalles que no tenía porque conocer nadie. Esa anécdota del bar estuvo a punto de aplazar el día D. Menos mal que se llevó a cabo el desembarco y se pudo controlar todo.

Temas

Cartas a la directora