La depresión tiene cura

Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus pensamientos, sostienen los budistas, entregados a una fe que es, en realidad, una búsqueda del ... equilibrio y la armonía. Eso explica que más de 500 millones de personas de todo el mundo se acerquen cada día más al budismo, en busca de herramientas como la meditación para superar sus miedos. No son los débiles, podemos ser cualquiera, y también aquellos que percibimos con una fortaleza mental superior, y ahí está el error. Tenemos muy cerca dos hombres casi con el mismo perfil, humildes y sencillos pero jugadores de élite que nos han hecho disfrutar de sus dotes. Son los casos de Ricky Rubio y Andrés Iniesta, que después de mucho sufrimiento en solitario decidieron explicar con valentía ese lugar «lugar oscuro» que se encontraban y dar visibilidad los estigmatizados problemas de salud mental –una pandemia de nuestro tiempo–, y dejar claro que un superdotado no es un superhombre. El trastorno depresivo es un estado de ánimo deprimido y la pérdida de ilusión o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Aunque parezca mentira, es una enfermedad grave (tiene cura) pero interfiere en la vida diaria del afectado y se convierte en un infierno. Dicen que no se quiere vivir de esa manera.

Para Ricky Rubio fue un trauma el fallecimiento de su madre de cáncer con 56 años y el de Iniesta también fue por la muerte de su mejor amigo, Dani Jarque, jugador del Español que murió en Italia con la pretemporada que hacía con su equipo el Español. Los dos gracias a la providencia siguen en un camino despejado, pero la cuesta arriba fue casi eterna. Según el Doctor Cabrera ha manifestado en televisión que la depresión es más dañina y cruel que el cáncer.

Cartas a la directora