Sin defensa

Comenta Compartir

Hace aproximadamente un mes de la tragedia de los pueblos valencianos con la riada, y nos hemos percatado con dolor inasumible, además de la ineptitud, ... de la negligencia y la poca eficacia política. Este país no se había preparado para contener ni aplacar a la naturaleza enfurecida. El dato estremece e indigna. El sector de la construcción ha criticado por la poca inversión en cruciales obras hidráulicas. Este sector estima que no se licitó ni la mitad de lo previsto entre 2009 y 2021, mientras que los regantes aseguran que el agujero que hay un agujero en el gasto en obras. Pero no solo eso. El hecho de que ni siquiera un euro de los fondos europeos se destine a estos menesteres causa verdadera inquietud. Esta postura de los políticos demuestra la ausencia de voluntad inexplicable y temeraria previsto para estas presas e infraestructuras. Los perjuicios y el sectarismo ecológico han sido un lastre para los ciudadanos, sobre todo para los que perdieron la vida. Queda mucho que hacer en este país para que haya dignidad y para que podernos defender de tantos trileros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora