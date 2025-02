Comenta Compartir

No todo debe emitirse, sobre todo en los deportes tanto en fútbol, tenis, baloncesto... las cámaras de televisión están hasta en los vestuarios de esos profesionales. La proliferación de imágenes enciende el debate sobre dónde está la frontera entre el espectáculo y la privacidad. Por ... contar algun detalle: el Atlético de Bilbao en el partido de hace unos días forma un corrillo en el vestuario para que el capitán rece un Padrenuestro. Este ritual viene de lejos en este equipo, y se emite por primera vez en la televisión. Los presentes, según parece, no saben que están en directo. «El vestuario es algo privado, puedes estar rezando y no quieres que se entere nadie, no queremos que salga a la luz. No me gusta, me siento incomodo», expone algún que otro jugador del Bilbao. El pasado noviembre, incluso, Sky Sport Italia mostró desnudo al portero del Juventus Szcesny en la previa de un encuentro y este después apeló a sus derechos. Entretenimiento contra la privacidad que va más allá del pudor y que, según cuentan los protagonistas, tienen recorrido. De alguna manera está cambiando el deporte. Nunca he estado de acuerdo con que haya cámaras en vestuarios. En mi opinión, afecta el rendimiento para bien o para mal.

Si un deportista cree que se vulnera su honor y su intimidad, habrá conflictos. Una cosa es que permita que lo graben jugando y otra, desnudo en el vestuario. No creo que sea tan difícil encontrar el equilibrio. Es una tarea conjunta entre los protagonistas, la organización y las televisiones. La intimidad de las personas debe tener prioridad.

