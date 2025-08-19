Alibaba y afines

Comenta Compartir

Que el equipo económico de la Agencia Tributaria y responsable de los impuestos y de sacarle el dinero a los ciudadanos trinque, es el colmo ... de la piratería del Estado. Un juez investiga a Montoro por aprovechar su cargo para organizar una red de presuntos piratas y delincuentes y favorecer a empresas a cambio de pasta. Merece la máxima reprobación política, con independencia de la resolución penal del caso. Igualmente inaceptable que Montoro manejaba información privilegiada y concisa sobre las inspecciones a toda clase de empresas y personalidades. Abusaba del puesto que tenia que reviste una enorme gravedad. Tome nota el ministro Marlasca al que, día sí día no, tenemos que aguantar con su intromisión en la UCO, la mejor policía del mundo, a la no la deja trabajar como sabe.

